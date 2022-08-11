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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Итоги «ВКонтакте» за второй квартал 2022 года: рекордные 75,7 млн пользователей и 2,35 млрд просмотров в сутки на платформе «VK Видео»
Социальная сеть продолжает развиваться.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года, отрапортовав о рекордных 75,7 млн российских пользователей в месяц и 2,35 млрд просмотров в сервисе «VK Видео» в сутки.

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Во втором квартале текущего года средняя дневная аудитория соцсети в России, несмотря на начало периода отпусков и летнего сезона, составила 49,1 млн. По данным Mediascope, месячный охват «ВКонтакте» в июне составил 83 % российской интернет-аудитории, причём 53 % посещали платформу ежедневно. Всё в том же квартале среднее время в сутки, проведённое пользователем в соцсети, составило 47,1 минуты. Причём, для самой активной группы в возрасте от 12 до 24 лет это время составило 61,7 минуты.

Также в отношении новых зарегистрированных пользователей важно отметить, что во втором квартале их количество выросло на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число подтверждённых запросов на добавление в друзья выросло на 23 %.

Отдельного блока информации в отчёте удостоилась платформа «VK Видео». Во втором квартале 2022 года в среднем в сутки смотрели 2,35 млрд роликов в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров сервиса.

Во втором квартале продолжился бурный рост активности создания и потребления контента «ВКонтакте». Количество созданных сообществ в соцсети год к году увеличилось на 24%, а количество просмотров ленты выросло на 37 %.

Также во втором квартале «ВКонтакте» запустила несколько standalone-приложений, которые позволили ещё сильнее раскрыть потенциал продуктов соцсети для пользователей. Помимо отдельного приложения «VK Клипы», были запущены «VK Мессенджер» и «VK Звонки», а ещё анонсирован запуск standalone-приложения «VK Видео».

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Подробнее с отчётом можно познакомиться на официальном сайте социальной сети.

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