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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Гнев Росомахи — в свежем трейлере Marvel’s Midnight Suns
Игра когда-нибудь выйдет.
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Быть может, релиз тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns и переехал на период «до 31 марта 2023-го», а в перспективе вполне может уехать и ещё дальше, но ранее обозначенные планы по проведению предпродажной подготовки со стороны разработчиков это никак не отменяет. Так, сегодня Firaxis опубликовала свежий видеоролик, полностью посвящённый Росомахе и его праведному гневу в деле истребления негодяев всех мастей.

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Напоминаем, что Marvel’s Midnight Suns представляет собой супергеройскую тактическую RPG, геймплейно сильно напоминающую игры серии XCOM. Что, впрочем, неудивительно, учитывая послужной список Firaxis Games.

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В России игра легально доступна не будет, хотя упоминать данные факты при освещении игр крупных западных издательств, пожалуй, уже бессмысленно: новые игры от крупных западных компаний (за редчайшим исключением вроде Devolver Digital) в России в обозримой перспективе официально продаваться не будут. Так что вспоминаем адреса известных файлообменных ресурсов и примеряем глазные повязки.

#2k games #firaxis games #marvels midnight suns
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