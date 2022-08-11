Apex Legends является одной из (если не самой) популярных игр в сегменте королевских битв, и если вы вдруг по какой-то причине в этом сомневаетесь, то у разработчиков из Respawn Entertainment теперь есть новый неоспоримый подтверждающий это факт: статистика с портала Steam Database (SteamDB). Согласно ей, вчера поздним вечером в Apex Legends в одном только Steam одновременно играли более 511 тысяч пользователей, тем самым установив новый абсолютный рекорд в рамках данной платформы.
реклама
Стоит отметить, что это уже второй крупный рекорд Apex Legends за текущий год: предыдущий, в размере 412 тысяч одновременных пользователей, был установлен в мае — сразу после старта предыдущего контентного сезона.
Что же до нового контентного сезона, то он привнёс с собой в Apex Legends нового персонажа — снайпершу под откровенно «оверклокерским» позывным Вэнтедж (Vantage), а также обновлённое поле боя. Естественно, не обошлось и без нового косметического контента в рамках свежего боевого пропуска.