В начале месяца разработчики из Behaviour Interactive представили новую контентную добавку для своего асимметричного хоррор-боевика Dead by Daylight: кроссовер («коллаборацию») с франшизой Resident Evil. В рамках этой добавки в игре появится новый маньяк — Альберт Вескер, а также две новых выживших — Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Несколько часов назад девелоперы объявили о начале этапа публичного тестирования нового контента, благодаря чему у нас появилась возможность его предварительно оценить.
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Обычно формальный запуск нового контента происходит спустя незначительное время после его публичного тестирования, так что все нынешние обладатели Dead by Daylight получат доступ к новому маньяку и жертвам уже совсем скоро.
В начале лета Dead by Daylight исполнилось шесть лет. За это время игра получила бессчётное количество обновлений, тем самым наглядно демонстрируя, что если грамотно работать с контентом и его потребителями, то можно обеспечить проекту достойную и, главное, продолжительную жизнь.