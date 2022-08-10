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Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление своего мобильного приложения, первый этап затронет ленту публикаций
Дальше — больше.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» анонсировала одно из самых масштабных обновлений за всю историю обновлений своего мобильного приложения. Утверждается, что данный апдейт будет актуален сразу для нескольких ключевых продуктов и станет настоящим фундаментом для прогрессивного развития платформы. Например, для запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

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Обновление будет проходить в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких месяцев. На первом этапе будет выпущено обновление дизайна ленты, главного дизайна приложения. Детали следующих этапов, которые затрагивают раздел «Сервисы», профиля и внешнего вида сообществ, будут раскрыты позднее.

  • Новый дизайн контента. Медиаконтент будет выглядеть более ярким и вовлекающим, словно с обложки. В основе обновления лежит максимальное визуальное упрощение элементов интерфейса, а также унификация форматов для удобного просмотра постов на всех типах устройств.
  • В ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1 : 1, 3 : 4 и 4 : 3. Унификация пропорций позволяет выстроить несколько изображений в аккуратную сетку, а их вёрстка адаптирована с учётом разнообразия размеров экранов в пользовательских устройствах, что должно повысить интерес аудитории и охваты авторов.
  • Новые визуальные акценты. Обновлённый подход к работе с текстовым контентом для удобства пользователей: короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью по касанию экрана. Дополнительные вложения тоже получили минималистичный дизайн.
  • Автор — на первом месте. В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора — это подчеркнёт участие подписчиков в жизни сообщества.
  • Отметки «Нравится» — в два касания. Для оценки публикации достаточно сделать двойное касание в любой части поста. При этом можно не стесняться ставить реакции перед своими подписчиками: при скролле ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию. Оба нововведения позволят авторам получать больший отклик от аудитории.

Марина Краснова, CEO «ВКонтакте»:

«Вектор нашего развития — всегда быть современным, технологичным и эстетичным инструментом для общения и обмена любыми форматами контента. В этом году мы укрепили лидерство, привлекли к нашим продуктам ещё больше людей и установили абсолютный рекорд посещаемости — 100 миллионов активных пользователей в месяц. Кроме того, мы занимаем первое место в России по объёму контента и количеству авторов. Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее “ВКонтакте”, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте».

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Тестирование масштабного обновления мобильного приложения «ВКонтакте» уже началось, новый дизайн ленты станет доступен части аудитории. Позднее команда поддержки соцсети собирается представить следующие этапы апдейта программы. Разработчики также в будущем расскажут об обновлениях алгоритмов для развития авторского контента на платформе.

#вконтакте #отечественное по
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