Новых из перечисленных игровым крылом Microsoft продуктов — меньшинство.

Пока никак не связанные с редакцией сайта самостоятельные писатели из соседнего раздела дублируют материалы за первой, провоцируя тем самым на использование чёрного списка, в мире происходят действительно свежие события. Например, Xbox начала активную подготовку к принятию участия в августовской выставке gamescom 2022, и сегодня сообщила, что привезёт на мероприятие больше десятка различных видеоигр от своих внутренних студий.

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Так, следующие игры точно примут участие в выставке:

Microsoft Flight Simulator;

Gunfire Reborn;

Sea of Thieves;

Lies of P;

High on Life;

Grounded;

Pentiment;

A Plague Tale Requiem;

Minecraft Legends;

Planet of Lana;

Age of Empires IV.

Также на стенде Xbox продемонстрируют несколько игр сторонних компаний, а именно: Lightyear Frontier, You Suck at Parking, Inkulinati и другие.

Глядя на данный перечень, может возникнуть справедливый вопрос: большая часть из игр уже доступны в продаже, зачем они на выставке? Ответ очевидный: скорее всего, к уже вышедшим играм анонсируют дополнения и иные формы реализации пострелизного контента.

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Что до gamescom 2022, то церемония её открытия стартует 23 августа вечером и продлится более двух часов. Само мероприятие будет проходить несколько дней — вплоть до 28 августа.