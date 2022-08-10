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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Xbox привезёт на gamescom 2022 свыше десятка игр, в том числе A Plague Tale Requiem
Новых из перечисленных игровым крылом Microsoft продуктов — меньшинство.
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Пока никак не связанные с редакцией сайта самостоятельные писатели из соседнего раздела дублируют материалы за первой, провоцируя тем самым на использование чёрного списка, в мире происходят действительно свежие события. Например, Xbox начала активную подготовку к принятию участия в августовской выставке gamescom 2022, и сегодня сообщила, что привезёт на мероприятие больше десятка различных видеоигр от своих внутренних студий.

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Так, следующие игры точно примут участие в выставке:

  • Microsoft Flight Simulator;
  • Gunfire Reborn;
  • Sea of Thieves;
  • Lies of P;
  • High on Life;
  • Grounded;
  • Pentiment;
  • A Plague Tale Requiem;
  • Minecraft Legends;
  • Planet of Lana;
  • Age of Empires IV.

Также на стенде Xbox продемонстрируют несколько игр сторонних компаний, а именно: Lightyear Frontier, You Suck at Parking, Inkulinati и другие.

Глядя на данный перечень, может возникнуть справедливый вопрос: большая часть из игр уже доступны в продаже, зачем они на выставке? Ответ очевидный: скорее всего, к уже вышедшим играм анонсируют дополнения и иные формы реализации пострелизного контента.

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Что до gamescom 2022, то церемония её открытия стартует 23 августа вечером и продлится более двух часов. Само мероприятие будет проходить несколько дней — вплоть до 28 августа.

#microsoft
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