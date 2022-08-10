Пока никак не связанные с редакцией сайта самостоятельные писатели из соседнего раздела дублируют материалы за первой, провоцируя тем самым на использование чёрного списка, в мире происходят действительно свежие события. Например, Xbox начала активную подготовку к принятию участия в августовской выставке gamescom 2022, и сегодня сообщила, что привезёт на мероприятие больше десятка различных видеоигр от своих внутренних студий.
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Так, следующие игры точно примут участие в выставке:
- Microsoft Flight Simulator;
- Gunfire Reborn;
- Sea of Thieves;
- Lies of P;
- High on Life;
- Grounded;
- Pentiment;
- A Plague Tale Requiem;
- Minecraft Legends;
- Planet of Lana;
- Age of Empires IV.
Также на стенде Xbox продемонстрируют несколько игр сторонних компаний, а именно: Lightyear Frontier, You Suck at Parking, Inkulinati и другие.
Глядя на данный перечень, может возникнуть справедливый вопрос: большая часть из игр уже доступны в продаже, зачем они на выставке? Ответ очевидный: скорее всего, к уже вышедшим играм анонсируют дополнения и иные формы реализации пострелизного контента.
Что до gamescom 2022, то церемония её открытия стартует 23 августа вечером и продлится более двух часов. Само мероприятие будет проходить несколько дней — вплоть до 28 августа.