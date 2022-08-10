Бесплатный труд для чьей-то пользы — он объединяет!

Современная игровая индустрия отличается максимальной вовлечённостью игрового сообщества к процессу производства игр: разработчики стремятся удовлетворить запросы, а также, как и настоящие радеющие за своё дело конструкторы, поправить различные механики в угоду удобства пользователей. А чтобы собрать необходимые отзывы и предложения, требуется провести публичное тестирование, причём в несколько этапов. Первый такой этап, а именно закрытое техническое тестирование, пройдёт в грядущем кооперативном боевике Warhammer 40,000 Darktide уже в эту пятницу, 12 августа.

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Продолжительность тестирования будет совсем незначительной: разработчики проведут два кратковременных теста по четыре часа. Участников тестирования будут набирать из числа оставивших соответствующие заявки на официальном сайте игры.

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Что до полноценного релиза Warhammer 40,000 Darktide, то он должен состояться 30 ноября. Если, конечно, в очередной раз не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, и выход не придётся откладывать.