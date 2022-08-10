Современная игровая индустрия отличается максимальной вовлечённостью игрового сообщества к процессу производства игр: разработчики стремятся удовлетворить запросы, а также, как и настоящие радеющие за своё дело конструкторы, поправить различные механики в угоду удобства пользователей. А чтобы собрать необходимые отзывы и предложения, требуется провести публичное тестирование, причём в несколько этапов. Первый такой этап, а именно закрытое техническое тестирование, пройдёт в грядущем кооперативном боевике Warhammer 40,000 Darktide уже в эту пятницу, 12 августа.
реклама
Продолжительность тестирования будет совсем незначительной: разработчики проведут два кратковременных теста по четыре часа. Участников тестирования будут набирать из числа оставивших соответствующие заявки на официальном сайте игры.
Что до полноценного релиза Warhammer 40,000 Darktide, то он должен состояться 30 ноября. Если, конечно, в очередной раз не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, и выход не придётся откладывать.