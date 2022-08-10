Здесь, как говорится, главное — не уснуть на рабочем месте.

Жанр симуляторов пользуется в игровой индустрии большим спросом, поскольку позволяет игрокам пусть и виртуально, но всё-таки исполнить свои детские мечты становления дальнобойщиками, космонавтами, машинистами и прочими «водителями кобылы». Сегодня разработчики из Dovetail Games представили третью часть своей серии железнодорожных симуляторов Train Sim World, продолжив тем самым традицию двухлетнего цикла разработки и выпуска новых частей.

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Согласно первоначальной предоставленной разработчиками информации, в Train Sim World 3 будет представлено сразу несколько важных нововведений. В частности, игра порадует системой динамической погоды, реалистичной физикой ветра и продвинутой системой освещения. От погоды будет зависеть сложность управления поездом, ведь в сильный снегопад или ливень сцепление с рельсами ухудшается, а тормозной путь — увеличивается.

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Релиз новинки назначен на 6 сентября на всех актуальных платформах. В том числе и тех, к которым слово «актуальный» уже давно пора перестать применять — Xbox One и PlayStation 4.