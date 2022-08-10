Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В сентябре выйдет Train Sim World 3 — новый железнодорожный симулятор от Dovetail
Здесь, как говорится, главное — не уснуть на рабочем месте.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Жанр симуляторов пользуется в игровой индустрии большим спросом, поскольку позволяет игрокам пусть и виртуально, но всё-таки исполнить свои детские мечты становления дальнобойщиками, космонавтами, машинистами и прочими «водителями кобылы». Сегодня разработчики из Dovetail Games представили третью часть своей серии железнодорожных симуляторов Train Sim World, продолжив тем самым традицию двухлетнего цикла разработки и выпуска новых частей.

реклама

Согласно первоначальной предоставленной разработчиками информации, в Train Sim World 3 будет представлено сразу несколько важных нововведений. В частности, игра порадует системой динамической погоды, реалистичной физикой ветра и продвинутой системой освещения. От погоды будет зависеть сложность управления поездом, ведь в сильный снегопад или ливень сцепление с рельсами ухудшается, а тормозной путь — увеличивается.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз новинки назначен на 6 сентября на всех актуальных платформах. В том числе и тех, к которым слово «актуальный» уже давно пора перестать применять — Xbox One и PlayStation 4.

#dovetail games #train sim world 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
73
Главные игры августа 2022 года
3
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
44
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
7

Сейчас обсуждают

Лопшо Педунь
14:30
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
14:30
ты дaлбaeб решил правду картинками заспамить? "Вооруженными Силами Украины уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт БТГ в районе села Максима Горького. В...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
14:29
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
ахахах
14:29
просто потом дозачищать пойдут фанатики-северокорейцы,а эти вообще шуток непонимают
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
14:28
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
14:28
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
14:28
да xyй ты оттуда. там постоянные прилеты а дaлбaеб им рад получается.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
14:25
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
14:25
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
ахахах
14:24
на украине ещё неначинали даже,Путин по телевизору сказал это
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем