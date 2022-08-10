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Новости Software Игнатий Колыско
Данные отчёта: количество часов просмотра стримов на Twitch и YouTube стало заметно снижаться
Этому есть вполне объективное объяснение.
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Аналитики из Stream Hatchet и Steamlabs опубликовали отчёт с любопытной статистикой игровых стриминговых платформ за второй квартал 2022 года. В документе указывается, что по сравнению с первым кварталом, количество часов просмотров стримов на Twitch и YouTube снизилось на 8,4 %, а количество самих трансляций снизилось на 12 %.

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По сравнению со вторым кварталом 2021 года количество часов просмотра стримов по играм упало на 18,1 %, а количество часов трансляций снизилось на 19,4 %. По количеству часов просмотра стримов Twitch, как и раньше, занимает лидирующие позиции на рынке —76,7 %. В случае с часами трансляций ситуация обстоит ещё лучше — 92,7 %.

Ставшая поводом для шуток категория Just Chatting на Twitch показала рост, достигнув нового рекорда. Прибежище для едва пристойных стримов с бассейнами, нестандартным использованием микрофонов и прочими непотребствами остаётся самым популярным разделом сервиса.

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Спад количество часов просмотра и самих трансляций очень легко объясняется послаблениями после пандемии во многих странах. Проще говоря, люди стали меньше проводить времени дома и, соответственно, смотреть стримы.

#youtube #twitch #steamlabs #stream hatchet #стримы
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