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Новости Software Михаил Андреев
Градостроительная стратегия Farthest Frontier добралась до раннего релиза
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Больше полутора лет назад студия Crate Entertainment представила свой амбициозный градострой Farthest Frontier, посвящённый созданию и управлению поселением с целью выживания группы людей. Не сказать, что эти полтора года прошли для проекта гладко, но сегодня он всё же добрался до раннего релиза, так что первый большой шаг в сторону светлого будущего, безусловно, сделан.

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Farthest Frontier представляет собой экономический градострой по типу игр серии Anno, где нам в качестве управляющего поселением необходимо заботиться о его жителях, организовывать производства, удовлетворять базовые и не только потребности населения, добывать ресурсы, выращивать пищу и создавать различную продукцию народного потребления. Вместе с тем в Farthest Frontier существуют болезни, с которыми надо справляться, враги, нападения которых на посёлок необходимо отражать, и времена года, к которым нужно готовиться заранее, иначе последствия будут плачевными.

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Любой такой проект — по определению «залипательный» и, как следствие, опасный, поскольку геймер легко может потерять счёт времени и очнуться, уже когда необходимо вставать на работу.

#crate entertainment #farthest frontier
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