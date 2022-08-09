Без «Early Access» нынче обходиться трудно.

Больше полутора лет назад студия Crate Entertainment представила свой амбициозный градострой Farthest Frontier, посвящённый созданию и управлению поселением с целью выживания группы людей. Не сказать, что эти полтора года прошли для проекта гладко, но сегодня он всё же добрался до раннего релиза, так что первый большой шаг в сторону светлого будущего, безусловно, сделан.

реклама

Farthest Frontier представляет собой экономический градострой по типу игр серии Anno, где нам в качестве управляющего поселением необходимо заботиться о его жителях, организовывать производства, удовлетворять базовые и не только потребности населения, добывать ресурсы, выращивать пищу и создавать различную продукцию народного потребления. Вместе с тем в Farthest Frontier существуют болезни, с которыми надо справляться, враги, нападения которых на посёлок необходимо отражать, и времена года, к которым нужно готовиться заранее, иначе последствия будут плачевными.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Любой такой проект — по определению «залипательный» и, как следствие, опасный, поскольку геймер легко может потерять счёт времени и очнуться, уже когда необходимо вставать на работу.