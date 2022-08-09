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Новости Software Михаил Андреев
Файтинг MultiVersus уже привлёк внимание десяти миллионов пользователей
К удивлению чуть ли не всех.
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В файтинге MultiVersus сейчас проходит что-то вроде публичного раннего доступа: формально игра выйдет до конца текущего года, а сейчас пользователи могут опробовать её незавершённую версию. И даже в таком состоянии MultiVersus к всеобщему удивлению демонстрирует огромную популярность: согласно статистике портала Tracker.gg, за три недели, что действует тестовая версия новинки, её опробовали уже без малого 10,3 млн пользователей.

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Напоминаем, что MultiVersus представляет собой платформер-файтинг, в котором между собой сражаются персонажи DC и Warner Bros. Таким образом, Бэтмен может сразиться с Шэгги, кот Том — с Суперменом и так далее. Судя по имеющимся оценкам, MultiVersus — достойнейший проект.

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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В России игра легально недоступна вследствие ухода компании Warner Bros. с отечественного рынка.

#multiversus
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