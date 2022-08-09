Позволим себе напомнить законодателю, что они и сами из России уже несколько месяцев как ушли.

В Государственной Думе порой любят предлагать законопроекты, которые, в теории, должны вызвать поддержку у патриотически настроенных граждан, но на практике вызывающих прямо противоположную реакцию. Так, сегодня стало известно, что депутат Евгений Фёдоров выдвинул предложение ограничить продажу компьютерных и консольных видеоигр, в которых в качестве героев выступают военные из недружественных стран. Как сообщается, соответствующее письмо было отправлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

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По словам Фёдорова, в России на протяжении многих лет тратится значительное количество ресурсов на реализацию патриотического воспитания среди молодёжи, и в то же время в стране свободно продаются игры, где в качестве главных действующих лиц выступают военные или члены спецподразделений из недружественных стран. И это, по мнению Фёдорова, неправильно.

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Стоит напомнить, что легально вышеуказанные видеоигры в России и так уже приобрести невозможно: все крупные издатели приостановили свою деятельность в нашей стране, отказавшись от денег российских геймеров ради сиюминутной репутационной победы. И в целом надо не чужое запрещать, а своё развивать. Радует, что другие депутаты понимают данную прописную истину и предлагают даже обеспечивать отечественным студиям разработки игр государственное финансирование.