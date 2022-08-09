С момента релиза прошло неполных 3 месяца.

Разработчики «вампирского» симулятора выживания V Rising рассказали о том, как сейчас у них обстоят дела с продажами. Выяснилось, что за почти три месяца с момента релиза проект купили более 2,5 миллиона раз.

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Хроника побед симулятора от Stunlock Studios выглядит сейчас довольно убедительно: через три дня после релиза (состоялся 17 мая) тираж V Rising составил 500 тысяч копий, уже 25 мая был продан 1 миллион копий, 1 июня девелоперы отрапортовали о 1,5 миллионах копий, а 17 июня стало известно о 2 млн копий.

V Rising представляет собой многопользовательский экшен с элементами выживания, где особый акцент делается на вампирской тематике. Игроку здесь приходится заниматься обустройством личного замка, вести охоту на людей (вампиры же!) и пытаться выжить.

Действие V Rising происходит в суровом готическом мире, насквозь пропитанном вампирской тематикой. Герой просыпается в гробу, приводит себя в порядок и практически сразу отправляется на строительство и дальнейшее обустройства жилища. Процесс возведения замка показан тут достаточно подробно: сбор камней и дерева, борьба с дикими зверями, поиски укрытия от яркого солнца. Но самое интересное начинается потом, ведь игроку придётся долго и скрупулёзно возводить неприлично огромные помещения замка, расставляя там мебель, развешивая картины и занимаясь благоустройством внешней территории.

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V Rising поступила в продажу только на ПК (Steam), где у неё на момент написания данной заметки набралось более 40 тысяч отзывов, из которых 88 % — положительные.