Полноценной презентации следующей части серии Grand Theft Auto пока не произошло, однако факт работы над ней компания Rockstar Games подтвердила в начале текущего года. Тем не менее, по Сети постоянно гуляют различные слухи и утечки, а теперь высказаться по поводу данного таинственного, но определённо существующего проекта решил руководитель компании Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games как «дочкой») Штраус Зельник.
реклама
По его словам, работа над новой Grand Theft Auto сейчас идёт максимально активно, а сам проект, как убеждён Зельник, установит новые творческие стандарты в игровой индустрии в частности и в индустрии развлечений в целом. Никаких намёков господин Зельник не дал, ограничившись лишь данным сугубо маркетинговым заявлением.
Стоит отметить, что если хотя бы половина утекающих касательно GTA 6 сведений верна, то заявление Зельника уже будет подтверждено. Согласно имеющимся утечкам, в новой части культовой серии будет представлен гигантский игровой мир, огромные возможности, а также сразу несколько главных героев, одним из которых впервые в серии станет девушка. Впрочем, следует помнить, что некоторые слухи прямо противоречат друг другу, поэтому пока Rockstar наконец-то не выступит с официальной презентацией, проект будет существовать только как некая абстракция.