Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Take-Two убеждён, что GTA 6 установит новые творческие стандарты в игровой индустрии
Ну, по крайней мере, стандарт по разнице во времени между двумя частями одной серии уже явно установлен.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Полноценной презентации следующей части серии Grand Theft Auto пока не произошло, однако факт работы над ней компания Rockstar Games подтвердила в начале текущего года. Тем не менее, по Сети постоянно гуляют различные слухи и утечки, а теперь высказаться по поводу данного таинственного, но определённо существующего проекта решил руководитель компании Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games как «дочкой») Штраус Зельник.

реклама

По его словам, работа над новой Grand Theft Auto сейчас идёт максимально активно, а сам проект, как убеждён Зельник, установит новые творческие стандарты в игровой индустрии в частности и в индустрии развлечений в целом. Никаких намёков господин Зельник не дал, ограничившись лишь данным сугубо маркетинговым заявлением.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что если хотя бы половина утекающих касательно GTA 6 сведений верна, то заявление Зельника уже будет подтверждено. Согласно имеющимся утечкам, в новой части культовой серии будет представлен гигантский игровой мир, огромные возможности, а также сразу несколько главных героев, одним из которых впервые в серии станет девушка. Впрочем, следует помнить, что некоторые слухи прямо противоречат друг другу, поэтому пока Rockstar наконец-то не выступит с официальной презентацией, проект будет существовать только как некая абстракция.

#rockstar games #take-two interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мир Red Dead Online на PC обезлюдел в результате бага
Авторитетный инсайдер: одним из протагонистов GTA 6 впервые в истории серии станет женщина
Видео: энтузиасты показали своё видение GTA 6 на базе Unreal Engine 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
266
Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
98
Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
50
Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ
38
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
1

Сейчас обсуждают

Moleculo
13:09
А вдруг после выхода платформы появятся комплекты "Optimized for AMD"?
DDR5-6000 может стать оптимальным выбором для AMD Ryzen 7000 с поддержкой синхронного режима
Dmitry Mitry
13:06
Найти можно конечно, вот: https://chembaby.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F.%D0%92.-%D0%95%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92.%D0%94.-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2...
В июле в России значительно выросло число IT-вакансий
swr5
13:05
О! Можно уже и память прикупить для будущего апгрейда.
DDR5-6000 может стать оптимальным выбором для AMD Ryzen 7000 с поддержкой синхронного режима
Эдуард Кузнецов
13:03
"..у автора данного материала в ПК установлено 16 Гб видеопамяти." Два вопроса: - куда Вы ее установили? тоже хочу) - и сколько у Вас стоит памяти ОЗУ?
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
Terminator Cheburator
13:02
Я хочу только одно очко смешанной реальности
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
Terminator Cheburator
12:59
Да у них к осени не будет топлива заправить свои же танки Будут нападать в кредит или переведут абрамсы на энергию ветряков )))
Зеленский заявил, что страны Запада должны закрыть свои границы от всех россиян
Kira625
12:59
А сегодня большие, но по пять.
Илон Маск "отменил" выпуск дешевого пикапа Cybertruck
Goonder Swan
12:58
хз. на немецком амазоне до сих пор есть
В Германии запретили продавать смартфоны OnePlus и Oppo из-за патентных разногласий
Terminator Cheburator
12:56
100%. Зеля уже труп
Зеленский заявил, что страны Запада должны закрыть свои границы от всех россиян
Terminator Cheburator
12:56
Зеленский заявил, что страны Запада должны закрыть свои границы от всех россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем