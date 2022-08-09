Ну, по крайней мере, стандарт по разнице во времени между двумя частями одной серии уже явно установлен.

Полноценной презентации следующей части серии Grand Theft Auto пока не произошло, однако факт работы над ней компания Rockstar Games подтвердила в начале текущего года. Тем не менее, по Сети постоянно гуляют различные слухи и утечки, а теперь высказаться по поводу данного таинственного, но определённо существующего проекта решил руководитель компании Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games как «дочкой») Штраус Зельник.

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По его словам, работа над новой Grand Theft Auto сейчас идёт максимально активно, а сам проект, как убеждён Зельник, установит новые творческие стандарты в игровой индустрии в частности и в индустрии развлечений в целом. Никаких намёков господин Зельник не дал, ограничившись лишь данным сугубо маркетинговым заявлением.

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Стоит отметить, что если хотя бы половина утекающих касательно GTA 6 сведений верна, то заявление Зельника уже будет подтверждено. Согласно имеющимся утечкам, в новой части культовой серии будет представлен гигантский игровой мир, огромные возможности, а также сразу несколько главных героев, одним из которых впервые в серии станет девушка. Впрочем, следует помнить, что некоторые слухи прямо противоречат друг другу, поэтому пока Rockstar наконец-то не выступит с официальной презентацией, проект будет существовать только как некая абстракция.