А кто-то всерьёз считал, что в современной игровой индустрии можно раз и навсегда назвать дату?

Тактическая ролевая игра Marvel’s Midnight Suns от создателей XCOM и Sid Meier’s Civilization рискует стать одним из тех проектов, про который все забудут, утратив к нему интерес на фоне многочисленных «проколов» со стороны разработчиков. Так, изначально релиз данной игры должен был состояться ещё в марте текущего года, но затем его отложили на «до конца 2022-го». Теперь же ещё один перенос — теперь уже, по всей видимости, до следующей весны.

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Справедливости ради, в качестве свежеобозначенного «окна» релиза Marvel’s Midnight Suns числится «текущий финансовый год», который формально закончится 31 марта 2023 года по привычному календарю. Более конкретными сроками разработчики и издатель с нами не поделились. Причина переноса стандартная, изъезженная и, по большому счёту, не нуждающаяся в пояснениях: дополнительное время нужно, чтобы довести проект до нужного уровня качества.

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Напоминаем, что Marvel’s Midnight Suns представляет собой XCOM-подобный проект, в котором в качестве «оперативников» будут сражаться персонажи вселенной Marvel: Росомаха, Железный Человек, Капитан Америка и тому подобные Люди Икс.