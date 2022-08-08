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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: в России возник дефицит лицензий Microsoft Office, поставщики готовятся перейти на альтернативное ПО
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В России возник дефицит Microsoft Office — у официальных партнёров компании нельзя приобрести ни лицензию на Microsoft 365, ни «коробочные» версии стандартных пакетов офисных программ. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей нескольких магазинов, которые ранее продавали ПО от редмондцев.

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Так, о приостановке поставок со стороны Microsoft сообщили представители AllSoft, Softline и «Технопарка». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ритейлеров — например, в «М.Видео-Эльдорадо». Представитель последней и вовсе заявил, что в перспективе компания планирует расширить ассортимент цифровыми версиями офисных пакетов от других партнёров.

Журналисты «Известий» обратили внимание на тот факт, что купить коробочные версии Microsoft Office сейчас сложно и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» ценник аналогичный. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей.

«В "Ситилинке" цены на Office — сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения», — ответили в пресс-службе компании на запрос «Известий» о принципе формирования цен на лицензию.

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В российском представительстве Microsoft сообщили, что озвученная 4 марта позиция компании не изменилась: вендор полностью приостанавливает продажи в России.

#microsoft #microsoft office
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