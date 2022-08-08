Слишком всё очевидно.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В России возник дефицит Microsoft Office — у официальных партнёров компании нельзя приобрести ни лицензию на Microsoft 365, ни «коробочные» версии стандартных пакетов офисных программ. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей нескольких магазинов, которые ранее продавали ПО от редмондцев.

реклама

Так, о приостановке поставок со стороны Microsoft сообщили представители AllSoft, Softline и «Технопарка». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ритейлеров — например, в «М.Видео-Эльдорадо». Представитель последней и вовсе заявил, что в перспективе компания планирует расширить ассортимент цифровыми версиями офисных пакетов от других партнёров.

Журналисты «Известий» обратили внимание на тот факт, что купить коробочные версии Microsoft Office сейчас сложно и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» ценник аналогичный. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей.

«В "Ситилинке" цены на Office — сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения», — ответили в пресс-службе компании на запрос «Известий» о принципе формирования цен на лицензию.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В российском представительстве Microsoft сообщили, что озвученная 4 марта позиция компании не изменилась: вендор полностью приостанавливает продажи в России.