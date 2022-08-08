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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Художник с помощью Unreal Engine 5 усовершенствовал впечатляющее технодемо Elemental от Epic Games
Оригиналу уже десять лет.
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Десять лет назад Epic Games выпустила технодемку Elemental, демонстрирующую обширные на тот момент возможности движка Unreal Engine 4. К сожалению, так уж получилось, что даже половины всех возможностей данного движка в итоге в играх использовано не было, а на дворе уже появился технически куда более совершенный Unreal Engine 5. И вот, художник Дилан Браун решил подретушировать технодемку Elemental с применением современных включённых в UE5 технологий.

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По словам художника, в оригинальной демке Elemental применялось статическое освещение и ненастоящие отражения света. В нижеуказанной переработанной с применением Unreal Engine 5 демке освещение уже динамическое, что добавляет сценам больше реалистичности и органичности. В целом, по словам Брауна, оригинальная технодемка Elemental хоть и выглядит симпатично, но с технической точки зрения она давно и безнадёжно устарела. Учитывая подробности от Брауна, добавим от себя, что это устаревание произошло ещё в момент её выпуска.

Стало так.

В настоящий момент Unreal Engine 5 стал главной «игрушкой» среди обладающих циклопическим количеством свободного времени энтузиастов и профессионалов. Непосредственно видеоигр на базе современного движка от Epic Games пока создаётся крайне немного; зато псевдоремастеров и псевдоремейков — бесчисленное множество.

А было вот так.
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#epic games #unreal engine 5
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