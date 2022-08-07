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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск всё ещё готов купить Twitter за $44 млрд, но есть один нюанс
В виде невыполнимого условия!
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В эти выходные Илон Маска (Elon Musk), как поясняет Reuters, начал делиться своими мыслями с подписчиками на страницах Twitter раньше обычного, назвав условие, при выполнении которого представителями социальной сети он готов купить её за оговорённые в апреле $44 млрд. По словам Маска, руководству компании достаточно лишь доказать, что используемый им метод определения доли сомнительных учётных записей в ежедневной аудитории достоверен.

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Источник изображения: Reuters

По сути, Маск требует продемонстрировать адекватный метод определения количества сомнительных учётных записей в произвольной выборке из ста штук. Руководство Twitter настаивает, что эта доля не превышает 5%, а Илон Маск с этим не согласен. Более того, он намекнул, что регуляторы США, которые получили от Twitter документы в рамках подготовки к сделке, должны провести расследование в отношении методики расчётов.

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Глава Tesla и SpaceX разошёлся в своих претензиях к руководству социальной сети, на страницах которой делает основную часть своих публичных заявлений, и вызвал генерального директора Парага Агравала (Parag Agrawal) на открытые дебаты по поводу доли сомнительных учётных записей. Одновременно Маск запустил социологический опрос, позволяющий определить отношение аудитории к данному спору о доле сомнительных учётных записей.

#илон маск #twitter #сделка #илон маск и twitter
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