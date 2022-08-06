Предварительно разработчики проведут тестирование.

Кроссплей в современных играх — это не баловство, а суровая необходимость: люди за годы пандемии привыкли проводить время с друзьями именно в видеоиграх, и не всегда платформенные предпочтения друзей совпадают с вашими. Как следствие, возник высокий запрос на кроссплей, который почему-то слишком медленно удовлетворяется. Так, например, в гоночной аркаде F1 22, релиз которой состоялся в начале июля, соответствующая функция появится только в конце августа, о чём передаёт издание PCGamesN.

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Сообщается, что непосредственно кроссплей в полной мере заработает в игре в конце августа (без точной даты), а перед этим разработчики из Codemasters проведут два этапа тестирования. Первый проходит уже сейчас и продлится до воскресенья, 7 августа, включительно, второй ровно через неделю — с 12 по 14 августа.

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По замыслу, кроссплей не только позволит играть вместе с друзьями на разных платформах, но и заметно ускорит поиск мультиплеерных матчей. При желании, конечно, функцию можно будет отключить.