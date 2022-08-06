Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кроссплей в F1 22 появится уже в этом месяце
Предварительно разработчики проведут тестирование.
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Кроссплей в современных играх — это не баловство, а суровая необходимость: люди за годы пандемии привыкли проводить время с друзьями именно в видеоиграх, и не всегда платформенные предпочтения друзей совпадают с вашими. Как следствие, возник высокий запрос на кроссплей, который почему-то слишком медленно удовлетворяется. Так, например, в гоночной аркаде F1 22, релиз которой состоялся в начале июля, соответствующая функция появится только в конце августа, о чём передаёт издание PCGamesN.

реклама

Сообщается, что непосредственно кроссплей в полной мере заработает в игре в конце августа (без точной даты), а перед этим разработчики из Codemasters проведут два этапа тестирования. Первый проходит уже сейчас и продлится до воскресенья, 7 августа, включительно, второй ровно через неделю — с 12 по 14 августа.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По замыслу, кроссплей не только позволит играть вместе с друзьями на разных платформах, но и заметно ускорит поиск мультиплеерных матчей. При желании, конечно, функцию можно будет отключить.

#electronic arts #codemasters #f1 22
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
Снайпер-наводчик: Respawn показала, какими способностями обладает новая героиня Apex Legends
Respawn пока не готова сказать, когда в Apex Legends появится кросспрогрессия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
136
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
37
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
27
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
45
Как Intel замедлила технологический прогресс TSMC – почему конкуренты так и не стали партнёрами
36
Обзор умных розеток Tenda SP3
32
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
+

Сейчас обсуждают

Слава Шишков
16:59
Солдаты ВСУ - это мясо, которое уже утилизируют тоннами!
В Республике Беларусь признали экстремистскими два пака стикеров в Telegram
korney
16:51
За Blu-ray врать не буду, а двухсторонние и двухслойные DVD-R 16 лет инфу хранят - проверено. Объёмы, удобство, время не их "конёк", но зато сохранность - 100%. Что им будет в закрытой коробке если на...
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
denius4
16:44
время умирать конь!Вешайся!А лучше беги девка и не оглядывайся.
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
2rasmus
16:43
Как только пару лет назад Линус Торвальдс пересел на тредриппер и раскритиковал интел за полную невменяемость (я сним соглачен), ядро линукс пошло в гору в плане оптимизации под райзены. Уходите с вин...
Linux 6.0 обеспечивает хороший прирост производительности процессора AMD EPYC в ранних тестах
Слава Шишков
16:30
Найди нормальную статью и прочитай, а не этот наброс на вентилятор
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Каа
16:25
У меня чуть другое мнение: Кузов меня устраивает, он лаконичен, симпатичен, доказал надёжность. Единственно, что нужно кузов оцинковать и вернуть трубы безопасности в дверях - их убрали ушлые маркет...
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Test Test
16:24
Все знать невозможно!
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
LifeX
16:22
Кому-то не плевать, как выглядит упаковка?
Intel меняет упаковку для пары своих топовых процессоров — дебют Raptor Lake-S всё ближе
Михалыч
16:21
Ты петушок свои фантазии себе оставляй. Вас батька выловит, и будешь машкой на чай зарабатывать.
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Smytjan
16:21
Полундра! Свистать всех наверх!
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем