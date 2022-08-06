Картинка выглядит как всегда засвеченной.

Энтузиасты всех мастей и калибров продолжают развлекаться, используя для этого релизную версию суперсовременного движка Unreal Engine 5. Сеть уже ломится от немыслимого количества псевдоремастеров и псевдоремейков, и вот, теперь очередь дошла до видения энтузиастов относительно будущего культовой серии Assassin’s Creed. Так, энтузиаст TeaserPlay опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал гипотетический персидский сеттинг игры про свободолюбивых и скрытных любителей светлых балахонов.

реклама

Получилось, справедливости ради, как обычно: чисто внешне идея энтузиаста выглядит достойно, но страдает от типичной для непрофессионального использования возможностей Unreal Engine 5 проблемы: засвеченности и, как следствие, отсутствия ощущения правдоподобности происходящего на видео.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что в настоящее время Ubisoft корпит над проектом под названием Assassin’s Creed Infinity, который должен будет стать своеобразной платформой-хабом для дальнейшего развития франшизы. Именно через Infinity планируют осуществлять новые повествования в серии. По слухам, первым таким рассказом станет Rift про приключения фигурировавшего в «Вальгалле» протоассасина Басима в Багдаде.