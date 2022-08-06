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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как выглядела бы Assassin’s Creed в персидском сеттинге на Unreal Engine 5
Картинка выглядит как всегда засвеченной.
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Энтузиасты всех мастей и калибров продолжают развлекаться, используя для этого релизную версию суперсовременного движка Unreal Engine 5. Сеть уже ломится от немыслимого количества псевдоремастеров и псевдоремейков, и вот, теперь очередь дошла до видения энтузиастов относительно будущего культовой серии Assassin’s Creed. Так, энтузиаст TeaserPlay опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал гипотетический персидский сеттинг игры про свободолюбивых и скрытных любителей светлых балахонов.

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Получилось, справедливости ради, как обычно: чисто внешне идея энтузиаста выглядит достойно, но страдает от типичной для непрофессионального использования возможностей Unreal Engine 5 проблемы: засвеченности и, как следствие, отсутствия ощущения правдоподобности происходящего на видео.

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Стоит отметить, что в настоящее время Ubisoft корпит над проектом под названием Assassin’s Creed Infinity, который должен будет стать своеобразной платформой-хабом для дальнейшего развития франшизы. Именно через Infinity планируют осуществлять новые повествования в серии. По слухам, первым таким рассказом станет Rift про приключения фигурировавшего в «Вальгалле» протоассасина Басима в Багдаде.

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Михалыч
16:19
Осторожно!!! На форуме очень злые кастрюльно змагарские петухи.
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Bloodrender
16:18
А вот и пример типичного идиота-патриота. Даже доказывать тебе ничего не буду. Достаточно открыть твой ВК и видно, что ребёнок сидит за компьютером.
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Stupid Miner
16:17
Ога , усраине по доброте душевной миллиардные вливания идут , и ничего взамен не требуют 😂
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Rey.B.
16:16
Плюс встречно вода будет меньше нагреваться и испарятся. Будет меньше цвести. В ней будет больше кислорода, а значит всякой живности. Ну и чуть меньший нагрев поверхности, вызовет чуть большее количес...
Индия построит самую большую в мире плавучую электростанцию с солнечными панелями
Stupid Miner
16:15
Вот это фантазия 🤡
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Genry
16:15
korney: "Таким образом усреднённый (очень) срок службы HDD около 9 лет." Хранить свои архивы вы предполагаете на постоянно включенных дисках? Выключенные диски не расходуют ресурс и могут лежать очее...
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
Stupid Miner
16:14
Влезаю но неудобно ) в Приору никак не помещаюсь за руль
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Егор Голов
16:14
Судя по всему единственный рептилоид здесь ты. Ты говоришь против своих же людей? Не путай режимы и людей. Режим недружественный, расширение НАТО идет активно, и ничего хорошего это не несет. Если ты ...
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Stupid Miner
16:13
Приора и гранта разные по посадке , при 196см в Приору не могу сесть , а в калине отлично при ее габаритах . На дальняк я не могу ездить ,зато в белазе 12 часов на легке катаю
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Smytjan
16:10
Ну и что? Вон у россиян тоже все говно, а они хвалят. И ты так делай, в чем проблема?
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
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