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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Respawn пока не готова сказать, когда в Apex Legends появится кросспрогрессия
Кроссплей без кросспрогрессии — смысла немного.
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Требования к современным видеоиграм с каждым годом становятся выше. Если раньше достаточно было, чтобы проект просто запускался, пусть и с многочисленными багами, то теперь разработчики должны предоставлять полностью работоспособный продукт, да ещё и с поддержкой новомодных функций вроде той же кросспрогрессии. Данная функция, напомним, позволяет сохранять достигнутый игроком прогресс и переносить его между разными платформами: условно говоря, поиграть часок в гостиной на консоли, затем пойти к себе в спальню и продолжить уже на компьютере, не потеряв в развитии персонажа/учётной записи.

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В некоторой перспективе соответствующая функция должна будет появиться и в королевской битве Apex Legends. В планах её включение давно стоит, но вот точных сроков разработчики из Respawn Entertainment дать никак не могут. Сегодня дизайн-директор проекта Эван Николич прокомментировал, что система кросспрогрессии — сложная с технической точки зрения функция, и её внедрение в Apex Legends, изначально на неё не рассчитанной, сопряжено с трудностями.

Дополнительно Николич затронул тему внутриигровых подарков. Данная функция в игре также когда-нибудь обязательно появится, но прежде разработчики считают необходимым реализовать всё на высшем уровне.

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В общем, Apex Legends развивается, но ответственному за техническое воплощение персоналу явно не помешает работать в несколько раз усерднее.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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