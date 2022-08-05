Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы экшена Hitman 3 рассказали, какой контент появится в игре до конца августа
Цели, цели и ещё раз цели. И немного «косметики».
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Разработчики из IO Interactive опубликовали дорожную карту обновлений для своего экшена Hitman 3, которая содержит информацию по всему контенту, запланированному к выходу в текущем месяце. Август начнётся с запуска новой аркады Elusive Target Arcade, носящей название «Диады и дьявольские существа». «Диады» — это Обманщики, Снабженцы и Хирурги, а Дьяволы — Серийный Убийца, Сердцеед и Конферансье.

реклама

Также с сегодняшнего дня в Hitman 3 игроки смогут найти Снабженцев в Дартмуре. Речь идёт о, простите, каннибалах, которые станут бродить по сельским окрестностям где-то в Англии на протяжении 10 дней.

На следующей неделе в игре появится новый набор косметических предметов для оружия под названием Floral Baller, его появление намечено на 11 августа. Тогда же Колорадо сделают местом для охоты за тремя целями из оригинальной Hitman образца 2016-го.

На 12 августа запланировано возвращение бывшего диктатора Неуловимой Цели. Данного персонажа и его жену будет найти в отеле Himmapan в Бангкоке на протяжении 10 дней. И, наконец, третья неуловимая цель по имени Хамелено появится в Колорадо 19 августа. В конце месяца разработчики из IO Interactive будут включать в игру контракты сообщества на основе темы Flower Power. Подавать заявки разрешат в конце этого месяца на официальном форуме Hitman 3.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сама Hitman 3 доступна на ПК, Google Stadia, Xbox Series X и S, PlayStation 5, Switch, Xbox One и PlayStation 4.

#io interactive #hitman 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Hitman III в конце июля получит обновление со свежей локацией
В Hitman 3 появилась новая живописная локация-песочница
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
34
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
36
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
25
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
13
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
38
Обзор умных розеток Tenda SP3
26
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
21
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10

Сейчас обсуждают

ахахах
15:59
недопиндосы
Руки человекоподобного робота Tesla мелькнули на изображении перед премьерой
IRanPast
15:59
Галопередольник с поехавший крышей, иди очередную дозу принимая Да, и какая доза у тебя сейчас, максимальная?
ASUS выпустила 27-дюймовый FullHD монитор VA27DCP Eye Care
Hivi77
15:58
Автору "правильно выбранном месте введения"... Буквомар, за чем это тут?
Россия создала и передала войскам снайперскую винтовку "Сталинград", способную остановить даже танк
karbo
15:53
Бараны тупые вообще не каются,сборы бабла у каловдутия им спать видимо не дают ,вообще выводов не сделали .Пипл просит вернуть старый батл времен 2,3 части,нихуя не прислушиваются.Им и надо было все...
Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
ахахах
15:53
щас ребята прийдут и денацифицируют тебя
ASUS выпустила 27-дюймовый FullHD монитор VA27DCP Eye Care
V.L.A.D.L.E.N
15:50
Так тебе понравился собачий член в твоей жопе?
ASUS выпустила 27-дюймовый FullHD монитор VA27DCP Eye Care
V.L.A.D.L.E.N
15:48
Гной, ска уебал бы тебя арматурой насмерть, тварину.
ASUS выпустила 27-дюймовый FullHD монитор VA27DCP Eye Care
Кеша Смоктуновский
15:48
Гад же какой этот Навальный, все показывал и показывал кто и как ворует, ну зачем - не знали бы и жили себе счастливо.
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
Илья Волков
15:48
За такое название автору хочется ебало сломать
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
dimkahon
15:45
Пробитие в танках, в программном сленге используется термин "взлом". Посоны, игра того не стоит. Взял на предзаказе и был весьма разочарован. До первой части как до Луны, даже близко не похоже. В перв...
Хакерша Empress сообщила о пробитии системы защиты в Dying Light 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем