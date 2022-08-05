Цели, цели и ещё раз цели. И немного «косметики».

Разработчики из IO Interactive опубликовали дорожную карту обновлений для своего экшена Hitman 3, которая содержит информацию по всему контенту, запланированному к выходу в текущем месяце. Август начнётся с запуска новой аркады Elusive Target Arcade, носящей название «Диады и дьявольские существа». «Диады» — это Обманщики, Снабженцы и Хирурги, а Дьяволы — Серийный Убийца, Сердцеед и Конферансье.

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Также с сегодняшнего дня в Hitman 3 игроки смогут найти Снабженцев в Дартмуре. Речь идёт о, простите, каннибалах, которые станут бродить по сельским окрестностям где-то в Англии на протяжении 10 дней.

На следующей неделе в игре появится новый набор косметических предметов для оружия под названием Floral Baller, его появление намечено на 11 августа. Тогда же Колорадо сделают местом для охоты за тремя целями из оригинальной Hitman образца 2016-го.

На 12 августа запланировано возвращение бывшего диктатора Неуловимой Цели. Данного персонажа и его жену будет найти в отеле Himmapan в Бангкоке на протяжении 10 дней. И, наконец, третья неуловимая цель по имени Хамелено появится в Колорадо 19 августа. В конце месяца разработчики из IO Interactive будут включать в игру контракты сообщества на основе темы Flower Power. Подавать заявки разрешат в конце этого месяца на официальном форуме Hitman 3.

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Сама Hitman 3 доступна на ПК, Google Stadia, Xbox Series X и S, PlayStation 5, Switch, Xbox One и PlayStation 4.