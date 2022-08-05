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Новости Software Михаил Андреев
Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
Поле боя спроектировано с учётом пожеланий геймеров.
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Быть может, Battlefield 2042 в своё время и не оправдала ожиданий геймеров, став для DICE одним большим и трудно выводимым пятном на репутации, но рукава студия не опускает. Напротив: стремительно наращивает скорость выпуска свежего контента. Не успела DICE применить к Battlefield 2042 обновление версии 1.2 с переработанной картой «Калейдоскоп», как на горизонте уже замаячило следующее поле боя, о чём в беседе с изданием Eurogamer сообщил ведущий дизайнер уровней Шашанк Учил.

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По словам представителя DICE, следующее поле боя создаётся с учётом пожеланий игроков. Так, оно будет ощутимо меньше по масштабам, чем имеющиеся сейчас в Battlefield 2042 карты, и при этом будет отличаться высокой плотностью различных укрытий. По замыслу разработчиков, новое поле боя станет наиболее динамичным из имеющихся, что, в свою очередь, добавит «экшена» в виртуальные сражения — того, чего в них раньше так не хватало.

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Вместе с тем DICE потихоньку вносит и визуальные изменения в поля боя. По словам ведущего дизайнера уровней, геймеры справедливо отметили, что карты в Battlefield 2042 выглядят слишком неправдоподобно в качестве эпицентров боевых действий.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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