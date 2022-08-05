В нынешних реалиях российским геймерам крайне непросто удовлетворить своё хобби: приходится либо прикидываться гражданином Турции или Казахстана, либо приобретать зелёного попугая, надевать повязку на глаз, ставить вместо ноги деревянный протез и кричать «Карамба!». Во втором случае всё крайне неоднозначно, поскольку некоторые игры столь тщательно защищаются своими создателями, что под «Весёлым Роджером» в них играть либо невозможно в принципе, либо приходится ждать милости от профессиональных взломщиков. Сегодня речь пойдёт о втором варианте.
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Итак, хорошо известная в кругах любителей бесплатного контента хакерша Empress оповестила сообщество о преодолении системы защиты в зомби-боевике Dying Light 2. На выполнение данной задачи потребовалось ровно полгода: релиз игры состоялся 4 февраля текущего года.
Напоминаем, что редакция Overclockers.ru не поощряет взлом программного обеспечения и не призывает к использованию такового. Данная заметка носит исключительно информационный характер.