И доставить его жителям массу полезных грузов.

За шесть лет своего существования симулятор дальнобойщика American Truck Simulator, являющийся, по сути, братом Euro Truck Simulator 2, но в североамериканском сеттинге, обрела столько контентных дополнений, что беглым взглядом их общее количество невозможно даже подсчитать. Основные контентные добавки посвящены различным штатам США, и вот, несколько часов назад геймеры дождались выхода аддона со штатом Монтана, расположенным на северо-западе страны и граничащим с Канадой.

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В Монтане игроков ждут живописные пейзажи, ведь именно этот штат является домом для двух жемчужин американских национальных парков — Глейшер и Йеллоустоун, покрытых снегом гор и кристально чистых озёр. В общем, полюбоваться, развозя ценные грузы, здесь определённо будет чем.

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Дополнение оценено в 549 рублей в Steam, так что если вы готовы на лишние неудобные манипуляции с пополнением Steam-кошелька в нынешние полностью лишённые здравомыслия времена, то проблем возникнуть не должно. По случаю запуска свежего дополнения на предыдущие аддоны и наборы контента стали действовать скидки от 10 до 70 процентов.