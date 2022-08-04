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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мистический вестерн Hard West 2 добрался до релиза
Свежий геймплей — в комплекте. Если кому надо.
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В отличие от многих, разработчики из Ice Code Games умеют удивлять. Например, они сразу заявили, что сиквел их тепло принятого мистического вестерна Hard West поступит в продажу 4 августа. Вечер указанного дня настал, и вот, доступ к игре открылся. Сопутствующий свежий видеоролик, демонстрирующий свежий игровой процесс новинки, прилагается.

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Напоминаем, что действие Hard West 2 разворачивается в мрачной альтернативной версии Дикого Запада, где нашлось место как бандитам с ружьями, так и различным вооружённым магией чудовищам и прочей нечисти. Мы играем за бандита Джина Картера, который помешался на идее перехвата гружёного золотом «Призрачного поезда», но как только Картер ступает на борт, становится понятно, что своё загадочное имя данный состав получил не просто так.

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Проект предлагается в Steam и GOG по цене в 515 рублей. В Steam на новинку до 11 августа будет действовать 10-процентная скидка, так что если вы готовы пользоваться крайне немногими из оставшихся способов пополнения своего Steam-кошелька, то до указанного дня это можно будет сделать по чуть более приемлемой цене.

#hard west 2
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