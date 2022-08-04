В магазинах приложений Google Play и App Store прошли беспощадные акции по удалению устаревших и невостребованных приложений. Стало известно, что в обоих маркетах было удалено 592 тысячи программ. Как сообщает издание Pixalate, из общего числа удалённых продуктов около 64 % не получали обновлений в течение как минимум двух лет, а то и больше.
реклама
Доподлинно известно, что 25 % от общего количества «снесённых» приложений не соответствовали политике конфиденциальности как Apple, так и Google. К слову, в отчёте отдельно упоминается тот факт, что компания пришлось удалить 35 приложений, имеющих отношение к российскому «Сбербанку». Если продолжать тему с программами от отечественных разработчиков, то под «плановое сокращение» попало 1366 продуктов из Google Play и 1898 — из App Store.
Из App Store убрано 74 % приложений от упомянутых 592 тысяч. Ещё в первом квартале текущего года Apple убрала более 5 тысяч программ для iOS, во втором квартале это число выросло до 439 тысяч. По имеющейся статистике, это наибольшее количество удалённых «аппов» в рамках одного квартала за последние полтора года.