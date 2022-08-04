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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дебютный трейлер Outbreak: Shades of Horror — «выживательного» кооперативного хоррора с интересными механиками
Их, как минимум, две.
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Хоррор с элементами выживания Outbreak: Shades of Horror получил свой первый трейлер. Реальных геймплейных кадров он практически не содержит, зато даёт понять, какой в игре будет атмосфера и цветовая палитра.

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Действие проекта происходит в городе, пережившем зомби-апокалипсис. Вокруг всё плохо: оборона разрушена, мирных и незаражённых очень мало, а ожившие мертвецы находятся в постоянном поиске жертв. В таких условиях предстоит выживать четвёрке героев, которыми и будут управлять игроки.

Герои тут — не постоянные персонажи, как в той же Left 4 Dead, а случайные. Геймеры смогут вселяться в понравившихся выживших по всему городу и применять в бою их умения и навыки.

Для Outbreak: Shades of Horror разработчики готовят сразу три перспективы: от первого лица, от третьего лица и с намертво зафиксированной камерой. Также в этой игре обязательно будут боссы, монстры и обычные зомби. Кстати, если кто-то из персонажей четвёрки погибнет, то непременно превратится в мертвяка и сможет гоняться за бывшими напарниками, пытаясь забрать у них всё ценное.

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Релиз Outbreak: Shades of Horror должен состояться когда-нибудь на ПК, Google Stadia, Xbox Series X|S и PS5.

#outbreak shades of horror
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