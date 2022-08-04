Epic Games продолжает бесконечный цикл раздачи подарков в своём игровом магазине. Сегодня очередь дошла до залипательного «кубического» симулятора строительства железной дороги Unrailed, подозрительно похожий на Minecraft, но в изометрии и со слегка изменёнными правилами.
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Действие Unrailed разворачивается в процедурно-генерируемом мире, поэтому ни одно прохождение не будет похожим на предыдущее. В современной игровой индустрии это весьма большое подспорье.
На следующей неделе в EGS раздадут симулятор повара «Cook, Serve, Delicious! 3?!». Так что если вам вдруг мало домашней готовки, то будет она и в виртуальном формате.