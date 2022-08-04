Ровно неделю назад разработчики из студии Frogwares объявили о планах по созданию ремейка вышедшей в 2007 году приключенческой игры Sherlock Holmes The Awakened. Живя в эпоху «ремастеризации» и «ремейкинга» всего, что плохо лежит, удивления данная новость совсем не вызвала, насторожило разве что намерение собирать деньги на проект посредством Kickstarter. И вот, по прошествии недели проект был официально представлен общественности с сопутствующим видеороликом.
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В самом видео можно заметить Шерлока Холмса и Доктора Ватсона в лодке, пробирающимися сквозь мрачное болото сквозь туман, по ту сторону которого находится море и подающий большие надежды маяк. А под водой... Ктулху, куда же без него.
Стоит отметить, что в ремейке помимо современной графики будет представлен изменённый сюжет, повествующий о расследовании этими двумя легендарными сыщиками дела, так или иначе связанного с самым известным героем Лавкрафта.
Релиз ремейка запланирован на следующий год.