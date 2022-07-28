Средства на его производство будут собирать всем миром на Kickstarter.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В начале 2007 года студия Frogwares выпустила в свет приключенческую игру Sherlock Holmes The Awakened. Годом спустя вышла её визуально чуть облагороженная версия, но в коллективе посчитали, что этого недостаточно, и уже в текущем году анонсировали игру под кодовым названием Project Palianytsia. Оказалось, что игрой под данным словом-«маркером» оказался всего-навсего ремейк Sherlock Holmes The Awakened.

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По словам разработчиков, проект создаётся с нуля, а деньги на его производство будут собирать с миру по нитке с помощью Kickstarter. В качестве «кликбейта» на Kickstarter-страничке ремейка Sherlock Holmes The Awakened разработчики применяют известный флаг и фразу о военном конфликте. По всей видимости, пока что привлечь внимание к проекту больше нечем.

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Запуск Kickstarter-кампании должен состояться в ближайшее время. Более никаких подробностей, включая даже приблизительные сроки сдачи проекта в релиз, не уточняется.