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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Frogwares готовит ремейк приключения Sherlock Holmes The Awakened
Средства на его производство будут собирать всем миром на Kickstarter.
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В начале 2007 года студия Frogwares выпустила в свет приключенческую игру Sherlock Holmes The Awakened. Годом спустя вышла её визуально чуть облагороженная версия, но в коллективе посчитали, что этого недостаточно, и уже в текущем году анонсировали игру под кодовым названием Project Palianytsia. Оказалось, что игрой под данным словом-«маркером» оказался всего-навсего ремейк Sherlock Holmes The Awakened.

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По словам разработчиков, проект создаётся с нуля, а деньги на его производство будут собирать с миру по нитке с помощью Kickstarter. В качестве «кликбейта» на Kickstarter-страничке ремейка Sherlock Holmes The Awakened разработчики применяют известный флаг и фразу о военном конфликте. По всей видимости, пока что привлечь внимание к проекту больше нечем.

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Запуск Kickstarter-кампании должен состояться в ближайшее время. Более никаких подробностей, включая даже приблизительные сроки сдачи проекта в релиз, не уточняется.

#sherlock holmes the awakened
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Вежливый__HIMARS
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Kira625
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Ты только что пишешь, что нам точно не рады и тут же начинаешь съезжать, я тут, я не там и вообще. Нафига тогда выступал со своей нерадостью?
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Bernigan
18:08
Но 2500 действительно хватит для любой игры хотя бы в 30 фпс(Киберпанк)
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Вежливый__HIMARS
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Сергей Боровой
18:06
где "здесь"? я на сайте железа за новостями о железе или где? даже если опустить момент с имбецилами вроде тебя и того второго, то это твоя собственность? территория? иди на хер сам отсюда, кто ты так...
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AKG
18:06
Какая новая технология, ты из какого леса 6ля? Этим лампам лет 10...
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Adam Smith
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Adam Smith
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AKG
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Kira625
18:02
Ну так иди на хер отсюда, коль так сильно не рады. Что ты здесь делаешь?
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