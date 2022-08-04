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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Самой популярной киберспортивной игрой в России ожидаемо оказалась Dota 2
Опрос можно было и не проводить.
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Площадка VK Play совместно с ResearchMe опубликовали результат нового опроса российских геймеров. Темой опроса стало отношение россиян к киберспорту в целом и к киберспортивным соревнованиям в частности. Кроме того, в результат опроса попали и наиболее популярные в России киберспортивные «дисциплины» (проще говоря, игры, по которым непосредственно проводятся соревнования) со вполне ожидаемым лидером. Но обо всём по порядку.

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Всего в опросе приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов России. Выяснилось, что больше половины опрошенных в курсе, что такое киберспорт, а ещё 28 % знакомы с данным термином, но не готовы объяснить, что за ним скрывается. Треть респондентов относятся к киберспорту положительно, а резко негативно к данному виду соревнований настроены лишь 2 %.

Почти четверть опрошенных заявили, что регулярно проводят время в видеоиграх. 39 % россиян играют периодически, а ещё 18 % раньше увлекались видеоиграми, но потом охладели к данному развлечению. Примечательно, что наиболее популярными жанрами среди респондентов оказались головоломки, стратегии и различные симуляторы. Шутеры и MMORPG расположились лишь на 4 и 5 местах соответственно.

Самыми популярными/известными играми среди опрошенных россиян оказались Dota 2, Warface, CSGO и франшиза Call of Duty. Удивительно, что 70 % опрошенных хотели бы принять участие в турнирах по шутерам, а ещё 22 % хотели бы понаблюдать за данными состязаниями в качестве зрителей.

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Также любопытно, что 20 % опрошенных, в принципе, не против перспективы стать киберспортсменами, заявляя, что данное занятие высокооплачиваемое и в целом интересное.

#dota 2
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