За шесть лет своего существования асимметричный сетевой выживач Dead by Daylight обрёл статус культового, что позволяет ему проводить так называемые кроссоверы/коллаборации с другими игровыми и не только франшизами. Несколько часов назад представители Behaviour Interactive опубликовали видеоролик кроссовера под названием Project W, благодаря которому в Dead by Daylight появятся хорошо знакомые персонажи вселенной Resident Evil.
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Всего контентная добавка внедрит в Dead by Daylight трёх новых персонажей: Альберта Вескера, Аду Вонг и Ребекку Чемберс. Вескер будет исполнять роль нового маньяка-убийцы, ну а Вонг и Чемберс — выживших. Вместе с тем будет внедрена немного переработанная карта полицейского участка Раккун-Сити.
Как утверждают разработчики, контент станет доступен уже «скоро», но когда точно — не сообщается.