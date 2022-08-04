Подобный совместный контент стал для DbD вполне естественным.

За шесть лет своего существования асимметричный сетевой выживач Dead by Daylight обрёл статус культового, что позволяет ему проводить так называемые кроссоверы/коллаборации с другими игровыми и не только франшизами. Несколько часов назад представители Behaviour Interactive опубликовали видеоролик кроссовера под названием Project W, благодаря которому в Dead by Daylight появятся хорошо знакомые персонажи вселенной Resident Evil.

реклама

Всего контентная добавка внедрит в Dead by Daylight трёх новых персонажей: Альберта Вескера, Аду Вонг и Ребекку Чемберс. Вескер будет исполнять роль нового маньяка-убийцы, ну а Вонг и Чемберс — выживших. Вместе с тем будет внедрена немного переработанная карта полицейского участка Раккун-Сити.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как утверждают разработчики, контент станет доступен уже «скоро», но когда точно — не сообщается.