Раз есть намерение, то и действие не заставит себя долго ждать.

Китайский игровой гигант Tencent четыре года назад приобрёл пять процентов акций французского издательства Ubisoft. Спустя эти годы китайцам данной доли показалось мало, и вот, как сообщает Reuters, в компании озадачились вопросом её (доли) увеличения. Для этого представители Tencent связались с семьёй Гиймо, совместно владеющей пятнадцатью процентами акций Ubisoft, по вопросу частичного выкупа её доли.

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Естественно, деталями возможной сделки журналисты пока не владеют, поскольку она ещё даже толком не сформулирована, но очевидно одно: семья Гиймо благотворительностью заниматься не станет и явно продаст свои акции по цене, значительно превосходящей биржевую. Последняя, кстати, изрядно подскочила на фоне публикации соответствующего материала в Reuters, что в очередной раз демонстрирует, насколько до смешного легко манипулировать столь важными материями в мире большого бизнеса.