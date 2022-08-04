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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard приступила к закрытому внутреннему тестированию Diablo IV — инсайдер
Но дата выхода от этого более точной не становится.
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Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg и по совместительству один из самых авторитетных инсайдеров в игровой индустрии, поделился свежими известными ему сведениями касательно того, как обстоят дела с производством Diablo IV. Согласно имеющейся у Шрайера информации, сейчас Blizzard приступила к закрытому внутреннему тестированию проекта.

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Насколько известно Шрайеру, в тестировании принимает участие «куча народу», в основном являющихся разработчиками, их семьями и друзьями. Иными словами, тестирование проходит в расширенном формате, но пока только для приближённых — и то, исключительно с целью проверки работоспособности проекта на различных конфигурациях компьютеров.

По словам инсайдера, отзывы от участников тестирования поступают исключительно положительные, что, безусловно, наводит на светлые мысли. Сами участники подписали так называемый NDA (договор о неразглашении), так что делиться информацией об увиденном в рамках закрытого тестирования они не имеют права. Зато изображать инсайдеров и распространителей утечек им никто не запрещал, поэтому бытует мнение, что без подробностей мы не останемся.

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Релиз Diablo IV состоится в 2023 году, без конкретики.

#blizzard #diablo iv
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