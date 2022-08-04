Разработчики из студии GrapeOcean Technologies совместно с V Publishing объявили о переводе изометрической партийной ролевой игры Black Geyser: Couriers of Darkness на русский и турецкий языки. Соответствующий апдейт уже вышел и будет автоматически установлен перед запуском. В этот же пакет обновления впихнули небольшие балансные правки, а также задание спутника по имени Арвекс.
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Сами разработчики называют Black Geyser изометрической партийной RPG, вдохновлённой классикой жанра. Игроку здесь нужно собрать отряд досконально проработанных персонажей и заняться исследованием страны, в которой бесчинствует гражданская война и прочие напасти. Если верить описанию, поступки героя будут определять дальнейшую судьбу королевства Изилмеруд.
Black Geyser может удивить поклонников жанра необычной механикой, карающей игрока за его склонности к «лутованию». Если здешний герой будет слишком часто обыскивать трупы поверженных врагов и требовать слишком много денег у горожан-квестодателей, то неприятные последствия не заставят себя долго ждать. Например, на дорогах может стать больше бандитов, а павшие враги будут возвращаться к жизни, желая отобрать отнятое. Да и торговцы станут цены повышать, а другие персонажи станут относиться к главному герою с опаской.
Black Geyser: Couriers of Darkness вышла 17 марта текущего года на ПК, за это время игра собрала более 430 отзывов, из которых 71 % — положительный.