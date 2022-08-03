На видео смотрится неплохо.

На протяжении многих лет единственным золотоносным проектом студии Behaviour Interactive оставался асимметричный сетевой хоррор-боевик Dead by Daylight, посвящённый вечному конфликту маньяка и жертв. Ситуация нестабильная — складывать все яйца в одну корзину не всегда правильно и логично — поэтому разработчики, образно говоря, усердно плели вторую корзинку. Ею стал постапокалиптический «строительный» выживач под мрачным названием Meet Your Maker.

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По традиции Behaviour Interactive, игровой процесс в новинке тоже будет асимметричным в зависимости от принимаемой игроком стороны. Одним необходимо играть за хранителей ценностей в этом разорённом конфликтами мире, другим — отыгрывать роли рейдеров, бандитов, жаждущих завладеть охраняемыми первыми секретами. Хранителям-строителям необходимо будет возводить укрепления, отбивая атаки рейдеров, ну а рейдерам, в свою очередь, делать всё возможное, чтобы у первых ничего не получилось.

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Релиз должен состояться в следующем году на всех актуальных платформах.