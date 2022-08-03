В самом её конце.

Хотя Call of Duty Modern Warfare II и была официально анонсирована, с частотой публикации подробностей проекта у разработчиков из Infinity Ward явно наблюдаются трудности из числа легко решаемых: нужно всего-навсего выбрать день и мероприятие, и перестать заставлять фанатов франшизы ждать у моря погоды. Что ж, уже в это воскресенье, 7 августа в 22:00 по московскому времени, одним набором информации станет больше: именно в указанный день в рамках турнира Call of Duty League разработчики и поведают ранее неизвестные детали перезапуска второй части культовой подсерии.

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Что конкретно собираются показать, официально неизвестно, но утечки гласят, что разработчики привезут на турнир сведения о режиме DMZ, который должен будет стать своеобразной смесью «батл рояля» и PvPvE-шутера в духе Escape from Tarkov.

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Релиз Modern Warfare II должен состояться 28 октября на всех актуальных платформах.