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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики хоррора The Callisto Protocol заручились поддержкой AMD — игра может остаться без поддержки NVIDIA DLSS
Подробностей, к сожалению, пока нет.
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Компания AMD Gaming (игровое подразделение AMD) сообщило у себя в микроблоге о том, что стало официальным партнёром студии Striking Distance. Последняя, напомним, прямо сейчас занимается разработкой своего дебютного хоррора The Callisto Protocol.

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К сожалению, никаких сопутствующих подробностей представлено не было, но речь, скорее всего, идёт об оказываемой помощи по внедрению технологий AMD в игру от Striking Distance.

Партнёрство от AMD не обязательно означает, что The Callisto Protocol не получит когда-нибудь поддержку NVIDIA DLSS и других технологий «зелёных» — просто их могут добавить уже когда-нибудь после релиза.

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The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За разработку проекта отвечает люди, которые ранее подарили нам Dead Space, главный идеолог серии Глен Скофилд всё это действо и организовал.

#amd #the callisto protocol #amd fsr #striking distance #amd gaming
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