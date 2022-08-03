Компания AMD Gaming (игровое подразделение AMD) сообщило у себя в микроблоге о том, что стало официальным партнёром студии Striking Distance. Последняя, напомним, прямо сейчас занимается разработкой своего дебютного хоррора The Callisto Protocol.
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К сожалению, никаких сопутствующих подробностей представлено не было, но речь, скорее всего, идёт об оказываемой помощи по внедрению технологий AMD в игру от Striking Distance.
Партнёрство от AMD не обязательно означает, что The Callisto Protocol не получит когда-нибудь поддержку NVIDIA DLSS и других технологий «зелёных» — просто их могут добавить уже когда-нибудь после релиза.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За разработку проекта отвечает люди, которые ранее подарили нам Dead Space, главный идеолог серии Глен Скофилд всё это действо и организовал.