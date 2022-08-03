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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Blizzard отменила мобильный проект по World of Warcraft, который создавался в сотрудничестве с NetEase
У Blizzard отменяется больше игр, чем выходит. Крайне тревожная статистика.
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Blizzard как никто знает, что такое отправить «в стол» проект, работа над которым велась на протяжении нескольких лет. Данная традиция тянется долгие годы, и отказываться от неё в компании пока не собираются. Так, сегодня благодаря журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру стало известно, что Blizzard отменила находившуюся в совместной разработке с компанией NetEase в течение трёх лет мобильную игру-ответвление во вселенной World of Warcraft.

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Насколько известно Шрайеру, между компаниями возникли несовместимые с дальнейшим сотрудничеством разногласия. В подробности журналист не вдаётся — по всей видимости, их у него пока попросту нет. Известно лишь, что в результате «развода» NetEase пришлось распустить команду разработчиков, в которой насчитывалось более ста сотрудников.

И Blizzard, и NetEase отказались давать комментарии по данной теме.

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Важно помнить, что речь в заметке идёт о неанонсированном творении под кодовым названием Neptune. С представленной недавно мобильной игрой Warcraft Arclight Rumble всё в порядке, и её запуск запланирован на конец текущего года.

#blizzard #world of warcraft #netease
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