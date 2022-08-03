У Blizzard отменяется больше игр, чем выходит. Крайне тревожная статистика.

Blizzard как никто знает, что такое отправить «в стол» проект, работа над которым велась на протяжении нескольких лет. Данная традиция тянется долгие годы, и отказываться от неё в компании пока не собираются. Так, сегодня благодаря журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру стало известно, что Blizzard отменила находившуюся в совместной разработке с компанией NetEase в течение трёх лет мобильную игру-ответвление во вселенной World of Warcraft.

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Насколько известно Шрайеру, между компаниями возникли несовместимые с дальнейшим сотрудничеством разногласия. В подробности журналист не вдаётся — по всей видимости, их у него пока попросту нет. Известно лишь, что в результате «развода» NetEase пришлось распустить команду разработчиков, в которой насчитывалось более ста сотрудников.

И Blizzard, и NetEase отказались давать комментарии по данной теме.

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Важно помнить, что речь в заметке идёт о неанонсированном творении под кодовым названием Neptune. С представленной недавно мобильной игрой Warcraft Arclight Rumble всё в порядке, и её запуск запланирован на конец текущего года.