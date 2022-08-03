Хотя в исторической перспективе Far Cry 6 вышла совсем недавно — меньше десяти месяцев назад — но Ubisoft уже не в первый раз отправляет самый свежий проект в культовой серии принять участие в акции выходных бесплатного доступа. В следующий раз бесплатно отправиться на вымышленный остров Яра, чтобы вступить в местное сопротивление режиму диктатора Антона Кастильо, можно будет уже завтра, 4 августа, и вплоть до 7 августа включительно.
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Скорее всего, в России поиграть бесплатно формально не получится, поскольку Ubisoft приостановила всю деятельность в нашей стране, однако в предыдущих акциях выходных бесплатного доступа соответствующую версию игры удавалось «активировать», зайдя в свою учётную запись через VPN.
Far Cry 6 получила тёплые пользовательские оценки, однако очевидно, что франшиза выдохлась и уже не может предложить геймерам ничего нового.