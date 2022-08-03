Вчера вечером Battlefield 2042, как и было обещано ранее, получила свежее обновление версии 1.2. Первоначально данное обновление было высмеяно игроками за то, что одним из его нововведений стали видоизменённые облики специалистов, дабы их внешность соответствовала серьёзности местных боевых действий, однако на поверку оказалось, что это не единственное и даже не основное изменение.
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Так, в обновлении 1.2 в значительной степени переработана карта «Калейдоскоп». На поле боя появились новые укрытия, позиции флагов, были приподняты некоторые участки территории, а также внесены визуальные изменения в некоторые локации.
Также в обновлении уменьшили разрушительную силу 30-миллиметровы пушек RAH-68 Huron и YG-99 Hannibal — теперь они будут перегреваться быстрее, дабы снизить их общее рабочее время и, как следствие, суммарный урон. Вместе с тем непосредственно в игре появились страницы со статистикой и профилем игрока. Были применены и другие, мелкие изменения, перечислять которые нет смысла вследствие их незначительности.