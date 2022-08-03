Развелось магазинов, как бы не перепутать.

На фоне вставляемых в колёса российским пользователям и разработчикам приложений палок со стороны Google в России стали появляться многочисленные отечественные площадки, на которых пользователи смартфонов на базе Android могут спокойно загружать и устанавливать различные приложения, включая «санкционные» вроде банковских. На сегодняшний день мы уже имеем NashStore, RuStore и RuMarket, выполняющие, по сути, одинаковые функции, и вот, похоже, на подходе ещё один конкурент — от сотового оператора МТС.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, в конце июля в Роспатент была подана заявка на регистрацию торгового знака AppBazar МТС. Согласно источникам ТАСС, компания планирует представить «пилотный проект» данного магазина уже в сентябре.

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Подробностей пока, естественно, нет, поэтому неясно, какими конкурентными преимуществами будет обладать уже четвёртый по счёту магазин приложений по сравнению с тремя другими.