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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали будущих обновлений Arma Reforge — шутера-платформы, который станет основной для четвёртой части
В раннем доступе проект пробудет до следующего года.
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Разработчики из чешской студии Bohemia Interactive представили дорожную карту обновлений для шутера Arma Reforger, который с недавних пор оказался в раннем доступе на ПК и Xbox Series X|S. Чехи объявили, что в будущем их проект получит минимум три крупных обновления, которые внесут множество балансных изменений, правок, контентных «плюшек» и прочего.

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Первое обновление, которое получило название Ground Support, выйдет в период с октября по декабрь текущего года. Оно добавит в клиент Arma Reforeger следующий контент:

  • новая техника и новые представители фауны на локациях;
  • улучшенный инструментарий режиме Game Master;
  • расширенные возможности по командованию — в том числе ботами;
  • новые сценарии для одиночного или кооперативного прохождения, которые игра будет генерировать в автоматическом режиме;
  • многочисленные улучшения различных игровых систем, связанных с лечением;
  • новая карта — Arland, 4x4 км, Балтийский остров;
  • новое оружие — Sa-58P, Sa-58V, прицел Colt 4x20, противотанковая мина.

Следом за осенне-зимним обновлением идёт большой апдейт под названием Air Assault, он добавит в Arma Reforger вот что:

  • вертолёты;
  • множество единиц оружия и техники, а также новые комплекты экипировки (шлемы и желеты);
  • глушители;
  • возможность поднимать павших товарищей;
  • новая механика по заправке техники;
  • электричество на картах, с которым можно будет взаимодействовать (подключать освещение на улице и в зданиях, настраивать приборы).

Третьим и самым поздним по срокам выхода обновления станет Final Strike, про его контент известно следующее:

  • взрывчатка с дистанционным подрывом;
  • лёгкая артиллерия — миномёты;
  • «прокачанная» модель разрушения зданий;
  • дополнительные единицы оружия и техники.

Экшен Arma Reforger должен покинуть ранний доступ только в следующем году, но разработчики из Bohemia Interactive заверили, что его поддержка продлится вплоть до выхода Arma 4.

Напомним, Arma Reforger была анонсирована 17 мая текущего года после масштабной утечки. Действие Arma Reforger разворачивается в 1989 году на острове Эверон площадью в 51 квадратный километр в Атлантическом океане, сражения за который ведут вооружённые силы СССР и США.

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Авторы считают свой проект достоверным военным симулятором, а не военной аркадой. Данный шутер также создавали как универсальную модифицируемую «платформу», которая станет основой для будущих разработок и первым шагом на пути к полноценной Arma 4. С момента появления в раннем доступе Arma Reforger собрала более 5,7 тысяч отзывов в Steam, из которых 59 % — положительные.

#bohemia interactive #arma reforger
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