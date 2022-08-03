Причина стандартная: нужно больше времени.

Предполагалось, что следующий, уже третий по счёту аддон к Pathfinder Wrath of the Righteous под названием «Сокровища Полуночных островов» поступит в продажу 11 августа на персональных компьютерах. Но, как говорится, разработчик полагает, а ситуация располагает. Вот ситуация и не расположила студию Owlcat Games к обеспечению релиза в обозначенный ранее срок: сегодня разработчики заявили, что запуск дополнения откладывается до 30 августа.

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Причина переноса максимально стандартная: разработчикам нужно чуть больше времени, чтобы довести дополнение до необходимого состояния, а к 11 августа это сделать никак не удастся. Таким образом, путешествие по океану Бездны задержится почти на три недели, что, конечно, не критично.

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Напоминаем, что Pathfinder Wrath of the Righteous вышла в начале прошлой осени, а в конце сентября текущего года появится и на консолях Sony и Microsoft, а также на гибридной консоли Nintendo Switch.