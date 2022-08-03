Большие и маленькие апдейты. И очень много попутного «доната».

Компания Blizzard объявила о желании выпускать новый контент для своего условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal раз в две недели. Причём, это могут быть как крупные обновления, так и мелкие апдейты.

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С помощью маленьких обновок Blizzard намерена расширять игру новыми сезонами боевого пропуска, балансными правками, всевозможными внутриигровыми событиями (или ивентами) и многим другим.

В рамках крупных обновлений Diablo Immortal будет обзаводиться новыми геймплейными особенностями, бесплатными сюжетными дополнениями, внутриигровыми событиями (только уже покрупнее масштабом) и прочим контентом.

В своём свежем сообщении разработчики пояснили, что не собираются ограничивать себя двумя перечисленными форматами. Если выйдет что-то среднее по размеру — хорошо. Не получается чередовать большое с маленьким — тоже не страшно.

Наконец, Blizzard рассказала о содержимом боевого пропуска третьего сезона, который начнётся уже завтра, 4 августа. Новый «сезонник» посвящён пути архангела Справедливости, он будет актуален вплоть до 1 сентября.

Здесь всё по канону. Бесплатная версия боевого пропуска предложит игрокам пройти 40 этапов, получая взамен награды и выполняя различные испытания, среди которых есть легендарные самоцветы и прочее. А уже платный усиленный пропуск поставляется со всеми наградами из премиум-шкалы, а также с уникальным оружием и сияющими доспехами Справедливости (откроются только в самом конце).

Наконец, платный усиленный боевой пропуск коллекционера откроет доступ ко всем наградам за рейтинг, премиум-бонусам, рамке портрета «архангел Справедливости», декоративному порталу и моментальному повышению ранга на 10 уровней.

Также игрокам можно будет принять участие в ежедневном событии «Вторжение демонов Гнева», где им нужно будет сражаться с ордами особых кровожадных демонов, получая взамен уникальные бонусы и награды. С 12 по 15 августа игрокам в Diablo Immortal откроется временное событие «Ненасытная Луна», в рамках которого они смогут получить лунные осколки, обменяв их впоследствии на благословения.

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За всеми подробностями стоит обратиться к специальной страничке с информацией на официальном сайте игры.