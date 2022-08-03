Мы живём во времена, когда видеоигры столь прочно вошли в быт многих людей, что они умудряются даже свободное от работы/учёбы и непосредственно участия в играх время тратить на контент по играм. Так, например, журналисты IGN провели анализ и подсчитали, что на одном только YouTube за первые два месяца после релиза Elden Ring — с 25 февраля по конец апреля — было зафиксировано 3,4 млрд просмотров различных тематических видеороликов по данному творению студии FromSoftware.
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Ближайшим конкурентом Elden Ring за аналогичный временной отрезок является только Grand Theft Auto V, число просмотров контента по которой на YouTube в своё время перевалило за 1,9 млрд. Важно, впрочем, понимать, что статистика по GTA V велась в далёком 2013 году, и за это время число пользователей YouTube многократно увеличилось. В связи с этим видеоигровое направление YouTube и не называет Elden Ring крупнейшим релизом: очевидно, в видеохостинге сопоставляют просмотры с количеством пользователей самого YouTube на момент сбора статистики.
На YouTube сейчас можно раздобыть различные руководства, прохождения, включая скоростные, подсказки и прочее-прочее. В конце концов, Elden Ring — проект отнюдь не казуальный, и ничего зазорного в поиске помощи от более опытных геймеров нет.