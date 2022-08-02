Не самый большой, но важный апдейт.

Российский магазин приложений RuStore получил важное обновление, которое ускорило его работу, а также добавило разбивку мобильных игр по категориям. Так, во вкладке «Игры» появились разделы, а сами приложения разделились по жанрам (викторины, аркады, игры с AR) и по темам (детские, семейные и так далее). На данный момент в каталог загружено уже 149 игр, их количество растёт ежедневно.

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Разработчики RuStore констатируют, что игры – одни из самых востребованных приложений в RuStore, категория входит в топ-5 по количеству установленных пользователями приложений. На первом месте у пользователей в данный момент находится экшен-шутер Warface: GO. Второй по популярности оказалась Left to Survive. Замыкает рейтинг самых востребованных игр RuStore ролевая игра Tempest: Море пиратов.

В RuStore размещено уже более 1000 мобильных приложений. Приложение магазина установили более 500 тысяч раз, скачали – более 1,1 млн приложений с момента запуска. RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Данную площадку разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.

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RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.