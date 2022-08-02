Уже в этот четверг, 4 августа, пиратский экшен Sea of Thieves от студии Rare получит новый набор контента в рамках седьмого игрового сезона. Несмотря на то, что чаще всего разработчики продвигали в качестве геймплейного нововведения систему капитанства с возможностью глубоко кастомизировать свои корабли, на деле же новшеств в седьмом сезоне будет значительно больше. И чтобы кратко, но ёмко рассказать о каждом из них, разработчики опубликовали специальный обзорный видеоролик.
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Итак, помимо расширенной кастомизации игроков ждут новые миссии, капитанский журнал, позволяющий вести статистику всего награбленного и добытого честным трудом, а также облагороженный интерфейс.
Стоит отметить, что изначально седьмой сезон должен был стартовать ещё в июле, но в итоге разработчики отложили его запуск, посчитав, что на выявление и исправление обнаруженных ошибок им не помешает дополнительное время.