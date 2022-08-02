Представьте себе, проект действительно жив.

Когда кто-то называет определённый игровой проект и добавляет к нему слово «долгострой», то таким товарищам всегда следует указывать на неприемлемость подобных заявлений, поскольку реальным многострадальным долгостроем в современной игровой индустрии является зомби-боевик Dead Island 2. Проект был анонсирован летом 2014 года, и с тех пор появляется в новостных лентах только в формате напоминаний о своём существовании.

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За восемь лет Dead Island 2 сменила огромное количество дат выхода, разработчиков и руководителей, но при всём при этом сохраняет признаки жизни; по крайней мере, в этом нас пытаются убедить. По всей видимости, Deep Silver вместе с отвечающей за производство игры Dambuster Studios действительно активно трудятся над долгожданным сиквелом: сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что повторный анонс Dead Island 2 состоится в конце года.

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По словам Хендерсона, его источник заявил, что, скорее всего, данное событие состоится в декабре в рамках мероприятия The Game Awards 2022. Никакими подробностями Dead Island 2 с Хендерсоном пока не поделились; всё, что известно на сегодняшний день — это что большое внимание будет уделено кооперативному режиму прохождения.